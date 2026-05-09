Закінчився строк дії ID-паспорта: скільки часу дається на його обмін

20:31, 9 травня 2026
У разі закінчення строку дії паспорта громадянина України у формі ID-картки документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку дії документа. Про це нагадала міграційна служба Дніпропетровської області.

У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, повертається особі після прийому документів і підлягає обов’язковому поверненню під час отримання нового паспорта.

Водночас, у період воєнного стану, якщо строк дії паспорта закінчився після 24 січня 2022 року (тобто за 30 днів до введення воєнного стану) або під час дії воєнного стану, то такий документ вважається чинним. Обмін такого паспорта здійснюється протягом 30 календарних днів після скасування воєнного стану.

У разі інших підстав для обміну паспорта (втрата, пошкодження, зміна даних, зміна зовнішності тощо), документи необхідно подати протягом одного місяця з дня настання відповідної обставини.

Щодо паспортів громадянина України зразка 1994 року, то якщо особа не вклеїла фотокартку по досягненню 25- або 45-річного віку і строк вклеювання настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року або після цієї дати, то такий паспорт також вважається чинним. У цьому разі вклеїти фотокартку або здійснити обмін паспорта необхідно протягом 30 днів після скасування воєнного стану.

