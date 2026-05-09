  1. В Украине

Закончился срок действия ID-паспорта: сколько времени дается на его обмен

20:31, 9 мая 2026
Паспорт, подлежащий обмену, возвращается лицу после приема документов и подлежит обязательному возврату при получении нового паспорта.
В случае окончания срока действия паспорта гражданина Украины в форме ID-карты документы для его обмена могут быть поданы в течение одного месяца до даты окончания срока действия документа. Об этом напомнила миграционная служба Днепропетровской области.

В то же время, в период военного положения, если срок действия паспорта закончился после 24 января 2022 года (то есть за 30 дней до введения военного положения) или во время действия военного положения, то такой документ считается действительным. Обмен такого паспорта осуществляется в течение 30 календарных дней после отмены военного положения.

В случае других оснований для обмена паспорта (утрата, повреждение, изменение данных, изменение внешности и т.д.) документы необходимо подать в течение одного месяца со дня наступления соответствующего обстоятельства.

Что касается паспортов гражданина Украины образца 1994 года, то если лицо не вклеило фотографию по достижении 25- или 45-летнего возраста и срок вклеивания наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года или после этой даты, то такой паспорт также считается действительным. В этом случае вклеить фотографию или осуществить обмен паспорта необходимо в течение 30 дней после отмены военного положения.

