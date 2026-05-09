Військовослужбовець отримав групу інвалідності: яку грошову допомогу йому виплатять

Розмір ОГД прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому встановлено інвалідність.

Фото: glavcom.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовцям нараховується одноразова грошова допомога (ОГД). Про це нагадав Полтавський обласний ТЦК.

У 2026 році порядок та розміри цих виплат регулюються оновленими показниками державного бюджету, що безпосередньо впливає на підсумкові суми, які отримують захисники.

Підставою для призначення ОГД є рішення Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Розмір ОГД прив'язаний до прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому встановлено інвалідність. Згідно із Законом про Держбюджет на 2026 рік, цей показник становить 3 328 грн.

Розміри виплат ОГД залежать від групи інвалідності та причинного зв'язку

Інвалідність, пов'язана із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби:

- для I групи - ПМх400, що становить 1 331 200 грн;

- для ІІ групи - ПМх300, тобто 998 400 грн;

- для ІІІ групи - ПМх250, що дорівнює 832 000 грн.

Інвалідність, пов'язана з проходженням військової служби:

- для I групи - ПМх120, або 399 360 грн;

- для ІІ групи - ПМх90, тобто 299 520 грн;

- для ІІІ групи - ПМх70, що становить 232 960 грн.

Якщо за результатами оцінювання встановлено відсоток втрати працездатності без встановлення групи інвалідності, пов'язаної із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби, розмір ОГД визначається пропорційно встановленому відсотку втрати працездатності:

- становить для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також мобілізованих, відповідний відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму (232 960 грн).

Наприклад, для контрактників та мобілізованих при встановленні 20% втрати працездатності розмір ОГД складатиме 46 592 грн.

Якщо за результатами переогляду встановлено вищу групу інвалідності або змінено її причинний зв'язок – виплачується різниця між новою та раніше отриманою сумою (з урахуванням ПМ на 1 січня року первинного встановлення інвалідності).

Для отримання ОГД діючі військовослужбовці звертаються до своєї військової частини, звільнені – до ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.