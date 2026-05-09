Военнослужащий получил группу инвалидности: какую денежную помощь ему выплатят

Размер ЕДП привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года, в котором установлена инвалидность.

Фото: glavcom.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащим начисляется единовременная денежная помощь (ЕДП). Об этом напомнил Полтавский областной ТЦК.

В 2026 году порядок и размеры этих выплат регулируются обновленными показателями государственного бюджета, что непосредственно влияет на итоговые суммы, которые получают защитники.

Основанием для назначения ЕДП является решение Экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ).

Размер ЕДП привязан к прожиточному минимуму (ПМ) для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года, в котором установлена инвалидность. Согласно Закону о Госбюджете на 2026 год, этот показатель составляет 3 328 грн.

Размеры выплат ЕДП зависят от группы инвалидности и причинной связи

Инвалидность, связанная с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы:

для I группы — ПМх400, что составляет 1 331 200 грн;

для II группы — ПМх300, то есть 998 400 грн;

для III группы — ПМх250, что равно 832 000 грн.

Инвалидность, связанная с прохождением военной службы:

для I группы — ПМх120, или 399 360 грн;

для II группы — ПМх90, то есть 299 520 грн;

для III группы — ПМх70, что составляет 232 960 грн.

Если по результатам оценивания установлен процент утраты трудоспособности без установления группы инвалидности, связанной с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы, размер ЕДП определяется пропорционально установленному проценту утраты трудоспособности:

- составляет для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также мобилизованных, соответствующий процент от 70-кратного прожиточного минимума (232 960 грн).

Например, для контрактников и мобилизованных при установлении 20% утраты трудоспособности размер ЕДП составит 46 592 грн.

Если по результатам повторного осмотра установлена более высокая группа инвалидности или изменена ее причинная связь — выплачивается разница между новой и ранее полученной суммой (с учетом ПМ на 1 января года первичного установления инвалидности).

Для получения ЕДП действующие военнослужащие обращаются в свою воинскую часть, уволенные — в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.