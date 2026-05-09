Сирський анонсував нову модель мобілізації та контрактної служби

Фото: suspilne.media

Збройні сили України працюють над поступовим переходом від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування війська. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський підкреслив, що ця робота ведеться на виконання ініціативи Президента України.

Головнокомандувач наголосив, що питанням мобілізації та рекрутингу приділяється окрема увага.

«За підсумками наради визначив завдання підготувати конкретні пропозиції Генерального штабу щодо нових форматів контрактної служби», — сказав Олександр Сирський.

За результатами наради головнокомандувач доручив Генеральному штабу розробити та надати конкретні пропозиції щодо впровадження нових форматів контрактної служби.

