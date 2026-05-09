Сырский анонсировал новую модель мобилизации и контрактной службы
Вооруженные силы Украины работают над постепенным переходом от мобилизационной к контрактной модели комплектования армии. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сырский подчеркнул, что эта работа ведется во исполнение инициативы Президента Украины.
Главнокомандующий отметил, что вопросам мобилизации и рекрутинга уделяется отдельное внимание.
«По итогам совещания определил задачу подготовить конкретные предложения Генерального штаба относительно новых форматов контрактной службы», — сказал Александр Сырский.
По результатам совещания главнокомандующий поручил Генеральному штабу разработать и предоставить конкретные предложения по внедрению новых форматов контрактной службы.
