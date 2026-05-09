Закарпатський ТЦК повідомив про спробу нападу на Хустський центр комплектування

У ТЦК заявили, що група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта.

Закарпатський ТЦК повідомив, що 9 травня була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя.

Зазначається, що група осіб намагалася «силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду».

«Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито», - заявили у ТЦК

Там заявили, що за фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством.

Раніше у мережі оприлюднили відео інциденту, на якому чути постріли.

