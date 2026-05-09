Закарпатский ТЦК сообщил о попытке нападения на Хустский центр комплектования

В ТЦК заявили, что группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта.

Закарпатский ТЦК сообщил, что 9 мая была совершена попытка нападения на помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье.

Отмечается, что группа лиц пыталась «силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда».

«Благодаря оперативным действиям личного состава угрозу удалось локализовать, а нападение отбить», — заявили в ТЦК.

Там заявили, что по факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение согласно действующему законодательству.

Ранее в сети обнародовали видео инцидента, на котором слышны выстрелы.

