Закарпатский ТЦК сообщил о попытке нападения на Хустский центр комплектования
Закарпатский ТЦК сообщил, что 9 мая была совершена попытка нападения на помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье.
Отмечается, что группа лиц пыталась «силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда».
«Благодаря оперативным действиям личного состава угрозу удалось локализовать, а нападение отбить», — заявили в ТЦК.
Там заявили, что по факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение согласно действующему законодательству.
Ранее в сети обнародовали видео инцидента, на котором слышны выстрелы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.