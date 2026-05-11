Із 12 дітей під опікою держави лише одна може знайти родину через усиновлення — в чому проблема

Більшість дітей під опікою держави юридично не можуть бути усиновлені, навіть попри те, що тисячі родин готові взяти їх у сім’ю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні на одного кандидата в усиновлювачі припадає близько 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас далеко не всіх дітей, які перебувають під опікою держави, можна усиновити юридично. Про це свідчать дані Державної служби України у справах дітей, які проаналізував Опендатабот.

Станом на кінець 2025 року в Україні налічувалось 59 350 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це на 4% менше, ніж роком раніше. Загалом кількість таких дітей щороку скорочується в середньому на 3%.

Із загальної кількості 20 705 дітей є сиротами — тобто втратили обох батьків. Решта мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, однак далеко не всі з них можуть бути усиновлені юридично.

Чому не всіх дітей можна усиновити

За оцінками фахівців, із близько 60 тисяч дітей, які перебувають в інтернатних закладах, лише приблизно 5 тисяч мають статус, що дозволяє їх усиновити. Решта — так звані соціальні сироти, які мають батьків або законних представників, але через різні обставини проживають в інституційних установах.

Наразі в Україні зареєстровано 2 097 кандидатів на усиновлення. Попри значну кількість дітей у системі, нові родини у 2025 році отримали 1 150 дітей — це на 10% менше, ніж у 2024 році, коли було зафіксовано рекордні 1 273 усиновлення від початку повномасштабної війни.

Більшість кандидатів — подружні пари. Так, 77% або 1 619 усиновлювачів перебувають у шлюбі. Ще 479 кандидатів — самотні громадяни, готові самостійно виховувати дитину.

Майже половина потенційних усиновлювачів — люди віком від 40 до 50 років. Ще 41% кандидатів молодші за 40 років, а 10% — старші за 50.

Які проблеми заважають усиновленню

Найбільше кандидатів на усиновлення проживає у Києві — 244 особи, а також у Київській області — 224. Високі показники також зафіксовані на Львівщині та Дніпропетровщині — 191 та 182 кандидати відповідно.

Однією з головних проблем залишається територіальна система підбору дітей. Кандидати отримують інформацію лише про дітей, які перебувають на обліку у їхньому районі. Раніше частково вирішити цю проблему допомагала база Мінсоцполітики, однак наразі цей інструмент не працює.

Додатковою складністю є те, що значна частина дітей у системі — це великі родинні групи з трьох, п’яти або більше братів і сестер, яких не можна розділяти. Водночас більшість кандидатів готові взяти в сім’ю одну дитину або максимум двох.

Крім того, потенційні усиновлювачі найчастіше шукають маленьких і соматично здорових дітей, тоді як у системі переважають діти старшого віку, часто підлітки, а також діти з проблемами здоров’я чи розвитку.

Де в Україні найбільше усиновлень

Лідером за кількістю усиновлень третій рік поспіль залишається Дніпропетровська область — торік нові родини там отримали 136 дітей. Далі йдуть Київська область — 122 дитини та Одеська область — 101 дитина.

Водночас саме на Дніпропетровщині зафіксована найбільша кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування — 7 397 дітей.

Окрім усиновлення, дітей також влаштовують під опіку та піклування. У 2025 році таким чином нові сім’ї отримали 6 627 дітей, що на 7% менше порівняно з 2024 роком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.