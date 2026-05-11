Из 12 детей под опекой государства только один может найти семью через усыновление — в чем проблема

В Украине на одного кандидата в усыновители приходится около 28 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В то же время далеко не всех детей, находящихся под опекой государства, можно усыновить юридически. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы Украины по делам детей, которые проанализировал Опендатабот.

По состоянию на конец 2025 года в Украине насчитывалось 59 350 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это на 4% меньше, чем годом ранее. В целом количество таких детей ежегодно сокращается в среднем на 3%.

Из общего количества 20 705 детей являются сиротами — то есть потеряли обоих родителей. Остальные имеют статус детей, лишенных родительской опеки, однако далеко не все из них могут быть усыновлены юридически.

По оценкам специалистов, из примерно 60 тысяч детей, находящихся в интернатных учреждениях, лишь около 5 тысяч имеют статус, позволяющий их усыновить. Остальные — так называемые социальные сироты, у которых есть родители или законные представители, но по разным причинам они проживают в институциональных учреждениях.

Сейчас в Украине зарегистрировано 2 097 кандидатов на усыновление. Несмотря на значительное количество детей в системе, новые семьи в 2025 году получили 1 150 детей — это на 10% меньше, чем в 2024 году, когда было зафиксировано рекордное количество усыновлений с начала полномасштабной войны — 1 273 ребенка.

Большинство кандидатов — супружеские пары. Так, 77% или 1 619 усыновителей состоят в браке. Еще 479 кандидатов — одинокие граждане, готовые самостоятельно воспитывать ребенка.

Почти половина потенциальных усыновителей — люди в возрасте от 40 до 50 лет. Еще 41% кандидатов моложе 40 лет, а 10% — старше 50.

Больше всего кандидатов на усыновление проживает в Киеве — 244 человека, а также в Киевской области — 224. Высокие показатели также зафиксированы во Львовской и Днепропетровской областях — 191 и 182 кандидата соответственно.

Одной из главных проблем остается территориальная система подбора детей. Кандидаты получают информацию только о детях, находящихся на учете в их районе. Ранее частично решить эту проблему помогала база Минсоцполитики, однако сейчас этот инструмент не работает.

Дополнительной сложностью является то, что значительная часть детей в системе — это большие семейные группы из трех, пяти или более братьев и сестер, которых нельзя разделять. В то же время большинство кандидатов готовы принять в семью одного ребенка или максимум двух.

Кроме того, потенциальные усыновители чаще всего ищут маленьких и соматически здоровых детей, тогда как в системе преобладают дети старшего возраста, часто подростки, а также дети с проблемами здоровья или развития.

Лидером по количеству усыновлений третий год подряд остается Днепропетровская область — в прошлом году новые семьи там получили 136 детей. Далее идут Киевская область — 122 ребенка и Одесская область — 101 ребенок.

В то же время именно в Днепропетровской области зафиксировано наибольшее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — 7 397 детей.

Помимо усыновления, детей также устраивают под опеку и попечительство. В 2025 году таким образом новые семьи получили 6 627 детей, что на 7% меньше по сравнению с 2024 годом.