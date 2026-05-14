Держава спростила реєстрацію місця проживання для дітей військових у полоні або зниклих безвісти

Для оформлення або зняття з реєстрації місця проживання дитини більше не потрібна згода другого з батьків у разі його зникнення безвісти або перебування в полоні.

Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, спростивши процедури для родин військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили в Мінцифрі.

Зміни спрямовані на зменшення бюрократичного навантаження та адаптацію державних сервісів до реальних життєвих обставин сімей захисників.

Відтепер для реєстрації або зняття з місця проживання малолітньої дитини не потрібно отримувати згоду другого з батьків, якщо він має статус особи, зниклої безвісти, або перебуває в полоні.

У таких випадках дитину реєструють за адресою того з батьків, який безпосередньо оформлює відповідну адміністративну послугу.

