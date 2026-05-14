  1. В Украине

Государство упростило процедуру регистрации по месту жительства для детей военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести

11:48, 14 мая 2026
Для оформления или снятия с регистрации по месту жительства ребенка больше не требуется согласие второго родителя в случае его пропажи без вести или пребывания в плену.
Правительство обновило правила регистрации и снятия с места жительства, упростив процедуры для семей военнослужащих, находящихся в плену или считающихся пропавшими без вести. Об этом сообщили в Минцифре.

Изменения направлены на уменьшение бюрократической нагрузки и адаптацию государственных сервисов к реальным жизненным обстоятельствам семей защитников.

Отныне для регистрации или снятия с места жительства малолетнего ребенка не требуется получать согласие второго родителя, если он имеет статус лица, пропавшего без вести, или находится в плену.

В таких случаях ребенка регистрируют по адресу того из родителей, который непосредственно оформляет соответствующую административную услугу.

