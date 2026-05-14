Ексочільницю Миколаївської МСЕК засудили у справі про фіктивну інвалідність для ухилення від мобілізації

13:53, 14 травня 2026
Суд затвердив угоду про визнання винуватості з ексочільницею Миколаївської обласної МСЕК у справі про фіктивну інвалідність.
Як повідомили у суді, Центральний районний суд Миколаєва затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокуратурою та колишньою виконувачкою обов’язків головного лікаря Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи.

Жінку обвинувачували у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366-2, ч.2 ст.366-2 КК України. Судовий розгляд відбувався під головуванням судді Павла Чаричанського.

За даними суду, обвинувачена організувала оформлення неправдивого висновку МСЕК для військовозобов’язаного. Внаслідок таких дій чоловік отримав групу інвалідності ІІІ ступеню, що дало йому право на відстрочку від призову.

Також жінка обвинувачується у недостовірному декларуванні.

До суду обвинувальний акт надійшов разом з угодою про визнання винуватості, укладеною між прокурором та обвинуваченою за участі захисника.

Відповідно до укладеної угоди обвинувачена беззастережно визнає себе винуватою, буде співпрацювати зі слідством в іншому кримінальному провадженні та погоджується на узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з іспитовим терміном, який має визначити суд. Також її має бути позбавлено права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у закладах охорони здоров'я на три роки.

Окрім цього, обвинувачена зобов'язується здійснити благодійну пожертву на потреби ЗС України у сумі 220 тис доларів США. Частину коштів у сумі 110 тис дол, що на момент сплати було еквівалентно 4 737 260 грн, нею вже перераховано, тим самим, вона частково виконала умови даної угоди.

Сторони просили суд затвердити угоду, захисник також просив визначити мінімальний випробувальний термін строком один рік.

Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки. Крім того, їй заборонили протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Також засуджена має сплатити понад 26 тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

