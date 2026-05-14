Экс-главу Николаевской МСЭК осудили по делу о фиктивной инвалидности для уклонения от мобилизации

Суд утвердил соглашение о признании виновности с экс-руководительницей Николаевской областной МСЭК по делу о фиктивной инвалидности.

Как сообщили в суде, Центральный районный суд Николаева утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокуратурой и бывшей исполняющей обязанности главного врача Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы.

Женщину обвиняли в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366-2, ч.2 ст.366-2 УК Украины. Судебное разбирательство проходило под председательством судьи Павла Чаричанского.

По данным суда, обвиняемая организовала оформление ложного заключения МСЭК для военнообязанного. В результате таких действий мужчина получил III группу инвалидности, что дало ему право на отсрочку от призыва.

Также женщину обвиняют в недостоверном декларировании.

В суд обвинительный акт поступил вместе с соглашением о признании виновности, заключенным между прокурором и обвиняемой при участии защитника.

Согласно заключенному соглашению обвиняемая безоговорочно признает себя виновной, будет сотрудничать со следствием в другом уголовном производстве и соглашается на согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком, который должен определить суд. Также ее должны лишить права занимать административно-распорядительные должности в учреждениях здравоохранения на три года.

Кроме этого, обвиняемая обязуется осуществить благотворительное пожертвование на нужды ВС Украины в сумме 220 тыс долларов США. Часть средств в сумме 110 тыс долларов, что на момент уплаты было эквивалентно 4 737 260 грн, ею уже перечислена, тем самым она частично выполнила условия данного соглашения.

Стороны просили суд утвердить соглашение, защитник также просил определить минимальный испытательный срок продолжительностью один год.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ей запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Также осужденная должна уплатить более 26 тысяч гривен расходов на проведение экспертиз.

