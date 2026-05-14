  1. В Україні

У Києві мінімум 20 осіб вважаються зниклими безвісти – ДСНС

14:29, 14 травня 2026
У Києві кількість жертв удару РФ по будинку в Дарницькому районі зросла до п’яти.
У Дарницькому районі Києва рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіла ще двох загиблих. Таким чином кількість жертв російського удару зросла до п’яти осіб, повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві.

За даними рятувальників, наразі також відомо щонайменше про 20 людей, які вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Загалом у Києві внаслідок російського обстрілу постраждали 39 людей, серед них одна дитина. Ще 28 людей рятувальникам вдалося врятувати.

Внаслідок масованої російської атаки на Київ зруйновано під’їзд житлової девʼятиповерхівки, триває рятувальна операція. За словами Президента Володимира Зеленського, Росія за ніч випустила по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет, а головною ціллю удару стала столиця. Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад.

