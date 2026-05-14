В Киеве минимум 20 человек считаются пропавшими без вести – ГСЧС

В Киеве количество жертв удара РФ по дому в Дарницком районе возросло до пяти.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе Киева спасатели достали из-под завалов жилого дома тела еще двух погибших. Таким образом количество жертв российского удара возросло до пяти человек, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве.

По данным спасателей, в настоящее время также известно как минимум о 20 людях, которые считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего в Киеве в результате российского обстрела пострадали 39 человек, среди них один ребенок. Еще 28 человек спасателям удалось спасти.

В результате массированной российской атаки на Киев разрушен подъезд жилой девятиэтажки, продолжается спасательная операция. По словам Президента Владимира Зеленского, Россия за ночь выпустила по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет, а главной целью удара стала столица. Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.