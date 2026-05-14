У Раді перевірили законопроєкт про публічні закупівлі на відповідність нормам ЄС

Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкти щодо діяльності органів самоорганізації населення та публічних закупівель.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкт №15165 щодо вдосконалення правових умов діяльності органів самоорганізації населення. Документ передбачає спрощення процедури створення таких органів, уточнення їхніх повноважень, території діяльності, строків повноважень, порядку взаємодії з органами місцевого самоврядування, а також підстав для припинення діяльності та формування персонального складу.

У Комітеті зазначили, що законопроєкт не суперечить міжнародним зобов’язанням України у сфері євроінтеграції та відповідає заходам Дорожньої карти щодо функціонування демократичних інституцій.

Крім того, Комітет розглянув законопроєкт №11520 «Про публічні закупівлі». Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямований на забезпечення прозорих і конкурентних публічних закупівель, зокрема для потреб відновлення України після повномасштабної війни та виконання міжнародних зобов’язань держави.

За результатами розгляду Комітет дійшов висновку, що законопроєкт частково відповідає зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та нормам права ЄС, однак потребує доопрацювання і висновку Європейської комісії щодо відповідності положенням Угоди про асоціацію, директивам ЄС та Угоді СОТ про державні закупівлі.

