В Раде проверили законопроект о публичных закупках на соответствие нормам ЕС

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроекты о деятельности органов самоорганизации населения и публичных закупок.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект №15165 по совершенствованию правовых условий деятельности органов самоорганизации населения. Документ предусматривает упрощение процедуры создания таких органов, уточнение их полномочий, территории деятельности, сроков полномочий, порядка взаимодействия с органами местного самоуправления, а также оснований для прекращения деятельности и формирования персонального состава.

В Комитете отметили, что законопроект не противоречит международным обязательствам Украины в сфере евроинтеграции и соответствует мерам Дорожной карты по функционированию демократических институтов.

Кроме того, Комитет рассмотрел законопроект №11520 «О публичных закупках». Согласно пояснительной записке, документ направлен на обеспечение прозрачных и конкурентных публичных закупок, в частности для нужд восстановления Украины после полномасштабной войны, а также выполнения международных обязательств государства.

По результатам рассмотрения Комитет пришел к выводу, что законопроект частично соответствует обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и нормам права ЕС, однако требует доработки и заключения Европейской комиссии относительно соответствия положениям Соглашения об ассоциации, директивам ЕС и Соглашению ВТО о государственных закупках.

