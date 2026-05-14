  1. В Украине

В Раде проверили законопроект о публичных закупках на соответствие нормам ЕС

19:17, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроекты о деятельности органов самоорганизации населения и публичных закупок.
В Раде проверили законопроект о публичных закупках на соответствие нормам ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект №15165 по совершенствованию правовых условий деятельности органов самоорганизации населения. Документ предусматривает упрощение процедуры создания таких органов, уточнение их полномочий, территории деятельности, сроков полномочий, порядка взаимодействия с органами местного самоуправления, а также оснований для прекращения деятельности и формирования персонального состава.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Комитете отметили, что законопроект не противоречит международным обязательствам Украины в сфере евроинтеграции и соответствует мерам Дорожной карты по функционированию демократических институтов.

Кроме того, Комитет рассмотрел законопроект №11520 «О публичных закупках». Согласно пояснительной записке, документ направлен на обеспечение прозрачных и конкурентных публичных закупок, в частности для нужд восстановления Украины после полномасштабной войны, а также выполнения международных обязательств государства.

По результатам рассмотрения Комитет пришел к выводу, что законопроект частично соответствует обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и нормам права ЕС, однако требует доработки и заключения Европейской комиссии относительно соответствия положениям Соглашения об ассоциации, директивам ЕС и Соглашению ВТО о государственных закупках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]