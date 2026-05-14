В Україні готують пільги для аграріїв, які втратили землі через війну

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики обговорив законодавчу ініціативу щодо пільг для сільгоспвиробників, чиї землі опинилися в окупації або зоні бойових дій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань аграрної та земельної політики провів круглий стіл щодо запровадження пільг на плату за користування земельними ділянками державної власності, переданими в суборенду агровиробникам, як одного з інструментів державної підтримки аграрного сектору.

Під час заходу обговорили законодавчу ініціативу, спрямовану на стимулювання сільськогосподарських товаровиробників, чиї земельні ділянки перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, до відновлення діяльності на підконтрольних Україні територіях. Ініціативу розробила Громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада».

Учасники круглого столу зазначили, що через повномасштабну війну значна кількість аграрних підприємств втратила можливість вести господарську діяльність. Частина земель сільськогосподарського призначення опинилася під окупацією або в районах активних бойових дій, що ускладнює або робить неможливим продовження виробництва. Також аграрна галузь зазнає втрат через вимушений виїзд працівників та скорочення робочих місць.

Під час обговорення наголошувалося на необхідності державної підтримки аграріїв для відновлення господарської діяльності на безпечних територіях, збереження кадрового потенціалу аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Окрему увагу учасники приділили можливим механізмам підтримки агровиробників із прифронтових територій.

У Комітеті зазначили, що питання стимулювання та підтримки сільськогосподарських товаровиробників потребує додаткового опрацювання. Також там висловили готовність розглядати пропозиції та зауваження від усіх зацікавлених сторін для подальшого напрацювання законодавчих змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.