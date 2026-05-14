  1. В Україні

В Україні готують пільги для аграріїв, які втратили землі через війну

17:29, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики обговорив законодавчу ініціативу щодо пільг для сільгоспвиробників, чиї землі опинилися в окупації або зоні бойових дій.
В Україні готують пільги для аграріїв, які втратили землі через війну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань аграрної та земельної політики провів круглий стіл щодо запровадження пільг на плату за користування земельними ділянками державної власності, переданими в суборенду агровиробникам, як одного з інструментів державної підтримки аграрного сектору.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час заходу обговорили законодавчу ініціативу, спрямовану на стимулювання сільськогосподарських товаровиробників, чиї земельні ділянки перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, до відновлення діяльності на підконтрольних Україні територіях. Ініціативу розробила Громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада».

Учасники круглого столу зазначили, що через повномасштабну війну значна кількість аграрних підприємств втратила можливість вести господарську діяльність. Частина земель сільськогосподарського призначення опинилася під окупацією або в районах активних бойових дій, що ускладнює або робить неможливим продовження виробництва. Також аграрна галузь зазнає втрат через вимушений виїзд працівників та скорочення робочих місць.

Під час обговорення наголошувалося на необхідності державної підтримки аграріїв для відновлення господарської діяльності на безпечних територіях, збереження кадрового потенціалу аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Окрему увагу учасники приділили можливим механізмам підтримки агровиробників із прифронтових територій.

У Комітеті зазначили, що питання стимулювання та підтримки сільськогосподарських товаровиробників потребує додаткового опрацювання. Також там висловили готовність розглядати пропозиції та зауваження від усіх зацікавлених сторін для подальшого напрацювання законодавчих змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект Україна війна пільги

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВККС відклала співбесіду щодо двох суддів та завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата до апеляційного суду Володимира Курила

ВККС завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Держава буде платити пеню за кожен день затримки виплат військовим

Новий законопроєкт пропонує запровадження пені за кожен день затримки виплат військовим та автоматизацію всіх соціальних гарантій без вимагання довідок.

Ротації військовослужбовців стануть законом, а не привілеєм

Реформа мобілізації пропонує зміну підходу до проходження служби, де право на ротацію стає законодавчою гарантією з чітким математичним розрахунком 1 до 3.

ВРП повертається до розгляду справи щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька

ВРП поновила строки на оскарження рішення дисциплінарної палати щодо двох суддів Київського апеляційного суду.

Бізнес на мобілізації: огляд корупційних схем ТЦК та ВЛК у судовій практиці

Чи здатна цифровізація процесів мобілізації побороти корупцію, якщо система залишає лазівки для компромісів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]