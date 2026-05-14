В Украине готовят льготы для аграриев, потерявших земли из-за войны

17:29, 14 мая 2026
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики обсудил законодательную инициативу по льготам для сельхозпроизводителей, чьи земли оказались в оккупации или зоне боевых действий.
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики провел круглый стол по внедрению льгот на оплату пользования земельными участками государственной собственности, переданными в субаренду агропроизводителям, как одного из инструментов государственной поддержки аграрного сектора.

Во время мероприятия обсудили законодательную инициативу, направленную на стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, чьи земельные участки находятся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, к восстановлению деятельности на подконтрольных Украине территориях. Инициативу разработал Общественный союз «Всеукраинский аграрный совет».

Участники круглого стола отметили, что из-за полномасштабной войны значительное количество аграрных предприятий потеряло возможность вести хозяйственную деятельность. Часть земель сельскохозяйственного назначения оказалась под оккупацией или в районах активных боевых действий, что затрудняет или делает невозможным продолжение производства. Также аграрная отрасль несет потери из-за вынужденного выезда работников и сокращения рабочих мест.

Во время обсуждения подчеркивалась необходимость государственной поддержки аграриев для восстановления хозяйственной деятельности на безопасных территориях, сохранения кадрового потенциала аграрного сектора и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Отдельное внимание участники уделили возможным механизмам поддержки агропроизводителей из прифронтовых территорий.

В Комитете отметили, что вопрос стимулирования и поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей требует дополнительной проработки. Также там выразили готовность рассматривать предложения и замечания от всех заинтересованных сторон для дальнейшей подготовки законодательных изменений.

