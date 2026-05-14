В Україні змінили правила отримання посвідчень і нагрудних знаків ветеранів та статусів для сімей Захисників

19:14, 14 травня 2026
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядків видачі посвідчень ветеранів та надання статусів особам з інвалідністю внаслідок війни і членам сімей загиблих Захисників та Захисниць України.
Кабінет Міністрів вніс зміни до низки порядків у сфері ветеранської політики, які стосуються оформлення посвідчень ветеранів, надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України. Зокрема, спрощено подання документів та розширено можливості електронного звернення.

Передбачено можливість отримання посвідчення ветерана шляхом зазначення відповідної інформації у заяві про надання статусу, у тому числі у разі подання такої заяви в електронній формі.

Також внесено зміни до Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність через травму, поранення, контузію, каліцтво або захворювання, одержані під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час заходів із забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

У межах цих змін усунуто обмеження щодо форми подання витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

Крім того, уряд оновив Порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. Відтепер заяви про надання такого статусу можна подавати через центри надання адміністративних послуг в електронній формі незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання чи перебування заявника.

Також удосконалено процедуру надання статусу членам сімей осіб, яких суд визнав безвісно відсутніми, оголосив померлими або щодо яких встановлено факт загибелі. З переліку необхідних документів виключено рішення відповідної військово-лікарської, лікарсько-експертної чи медичної комісії. Підставою для надання статусу визначено відповідне судове рішення.

Окремо доповнено перелік документів, які можуть подаватися або витребовуватися місцевими структурними підрозділами з питань ветеранської політики для встановлення статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України. До нього включено копію протоколу засідання штатної військово-лікарської комісії.

