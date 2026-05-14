  1. В Украине

В Украине изменили правила получения удостоверений и нагрудных знаков ветеранов и статусов для семей Защитников

19:14, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабинет Министров внес изменения в порядки выдачи удостоверений ветеранов и предоставление статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
В Украине изменили правила получения удостоверений и нагрудных знаков ветеранов и статусов для семей Защитников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в ряд порядков в сфере ветеранской политики, касающихся оформления удостоверений ветеранов, предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны и статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины. В частности, упрощена подача документов и расширены возможности электронного обращения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Предусмотрена возможность получения удостоверения ветерана путем указания соответствующей информации в заявлении о предоставлении статуса, в том числе при подаче такого заявления в электронной форме.

Также внесены изменения в Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны лицам, получившим инвалидность из-за травмы, ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. агрессией России против Украины.

В рамках этих изменений устранены ограничения по форме представления выписки из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости».

Кроме того, правительство обновило Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины. Теперь заявления о предоставлении такого статуса можно подавать через центры предоставления административных услуг в электронной форме независимо от задекларированного или зарегистрированного места жительства или пребывания заявителя.

Также усовершенствована процедура предоставления статуса членам семей лиц, которых суд признал безвестно отсутствующими, объявил умершими или в отношении которых установлен факт гибели. Из перечня необходимых документов исключено решение соответствующей военно-врачебной, врачебно-экспертной или медицинской комиссии. Основанием для предоставления статуса определено соответствующее судебное решение.

Отдельно дополнен перечень документов, которые могут подаваться или требоваться местными структурными подразделениями по ветеранской политике для установления статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины. В него включена копия протокола заседания штатной военно-врачебной комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ветераны Кабинет Министров Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]