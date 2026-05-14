В Украине изменили правила получения удостоверений и нагрудных знаков ветеранов и статусов для семей Защитников

Кабинет Министров внес изменения в порядки выдачи удостоверений ветеранов и предоставление статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Кабинет Министров внес изменения в ряд порядков в сфере ветеранской политики, касающихся оформления удостоверений ветеранов, предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны и статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины. В частности, упрощена подача документов и расширены возможности электронного обращения.

Предусмотрена возможность получения удостоверения ветерана путем указания соответствующей информации в заявлении о предоставлении статуса, в том числе при подаче такого заявления в электронной форме.

Также внесены изменения в Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны лицам, получившим инвалидность из-за травмы, ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. агрессией России против Украины.

В рамках этих изменений устранены ограничения по форме представления выписки из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости».

Кроме того, правительство обновило Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины. Теперь заявления о предоставлении такого статуса можно подавать через центры предоставления административных услуг в электронной форме независимо от задекларированного или зарегистрированного места жительства или пребывания заявителя.

Также усовершенствована процедура предоставления статуса членам семей лиц, которых суд признал безвестно отсутствующими, объявил умершими или в отношении которых установлен факт гибели. Из перечня необходимых документов исключено решение соответствующей военно-врачебной, врачебно-экспертной или медицинской комиссии. Основанием для предоставления статуса определено соответствующее судебное решение.

Отдельно дополнен перечень документов, которые могут подаваться или требоваться местными структурными подразделениями по ветеранской политике для установления статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины. В него включена копия протокола заседания штатной военно-врачебной комиссии.

