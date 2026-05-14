  1. В Україні

Дітям ветеранів спростили отримання державної підтримки на навчання

19:24, 14 травня 2026
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку надання державної цільової підтримки для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти дітям ветеранів війни.
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядків у сфері ветеранської політики та державної підтримки здобуття освіти. Зокрема, уряд уточнив перелік документів, які підтверджують право дітей ветеранів війни на державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також оновив правила ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Відтепер діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни або постраждалими учасниками Революції Гідності, для отримання державної цільової підтримки зможуть подавати на вибір або відповідне посвідчення, або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Також уряд вніс зміни до Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Передбачено нову категорію осіб, які матимуть право отримувати витяг із реєстру, — це діти ветеранів або їхні законні представники для оформлення державної цільової підтримки на здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Підставою для отримання такого витягу буде довідка, видана закладом освіти.

Крім того, визначено додаткові відомості, які міститимуться у витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зокрема, у документі зазначатимуться найменування органу або комісії, що надали відповідний статус чи внесли інформацію до реєстру, дата надання статусу, строк його дії за наявності, а також реквізити заяви або рішення про надання статусу.

Окремо Кабмін змінив Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій під час воєнного стану в районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Зміни стосуються перевірки відомостей щодо наявності статусу учасника бойових дій відповідно до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

