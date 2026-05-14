  В Украине

Детям ветеранов упростили получение государственной поддержки на обучение

19:24, 14 мая 2026
Кабинет Министров внес изменения в порядок предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионального, профессионального высшего и высшего образования детям ветеранов войны.
Кабинет Министров внес изменения в порядки в сфере ветеранской политики и государственной поддержки получения образования. В частности, правительство уточнило перечень документов, подтверждающих право детей ветеранов войны на государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, а также обновило правила ведения Единого государственного реестра ветеранов войны.

Теперь дети лиц, признанных участниками боевых действий, лицами с инвалидностью вследствие войны или пострадавшими участниками Революции Достоинства, для получения государственной целевой поддержки смогут по выбору подавать либо соответствующее удостоверение, либо выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Также правительство внесло изменения в Положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Предусмотрена новая категория лиц, которые будут иметь право получать выписку из реестра, — это дети ветеранов или их законные представители для оформления государственной целевой поддержки на получение профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Основанием для получения такой выписки будет справка, выданная учебным заведением.

Кроме того, определены дополнительные сведения, которые будут содержаться в выписке из Единого государственного реестра ветеранов войны. В частности, в документе будут указываться наименование органа или комиссии, предоставивших соответствующий статус или внесших информацию в реестр, дата предоставления статуса, срок его действия при наличии, а также реквизиты заявления или решения о предоставлении статуса.

Отдельно Кабмин изменил Порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях. Изменения касаются проверки сведений о наличии статуса участника боевых действий в соответствии с Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

