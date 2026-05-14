  1. В Україні

Уряд спростив отримання компенсації за переобладнання авто для осіб з інвалідністю внаслідок війни

19:31, 14 травня 2026
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо виплати грошової компенсації за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо призначення і виплати грошової компенсації за переобладнання транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни. Зокрема, уряд уточнив перелік документів та інформації, які подаються для отримання компенсації, а також строки розгляду заяв.

Відтепер разом із заявою необхідно подавати додаткову інформацію, зокрема відомості про суму витрат на переобладнання транспортного засобу та реквізити банківського рахунку заявника.

Також врегульовано порядок дій у випадках, коли фактичне місце проживання особи відрізняється від зареєстрованого. У такому разі заяву мають переслати до відповідного місцевого органу протягом трьох днів.

Крім того, уточнено строки розгляду документів місцевими органами. Встановлено, що рішення щодо призначення компенсації має ухвалюватися протягом п’яти днів.

Документом також закріплено обов’язок письмово повідомляти заявника про відмову у разі подання неповного пакета документів із зазначенням підстав такого рішення.

Окремо уряд уточнив перелік інформації, яка подається разом із посвідченням водія, та передбачив можливість виплати грошової компенсації на підставі фінансових зобов’язань особи з інвалідністю перед суб’єктом господарювання.

