Правительство упростило получение компенсации за переоборудование авто для лиц с инвалидностью в результате войны

Кабинет Министров внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по назначению и выплате денежной компенсации за переоборудование транспортных средств для управления лицами с инвалидностью в результате войны. В частности, правительство уточнило перечень документов и информации, подаваемых для получения компенсации, а также сроки рассмотрения заявлений.

Теперь вместе с заявлением необходимо подавать дополнительную информацию, в частности, сведения о сумме расходов на переоборудование транспортного средства и реквизиты банковского счета заявителя.

Также урегулирован порядок действий в случаях, когда фактическое место жительства лица отличается от зарегистрированного. В таком случае заявление должно быть переслано в соответствующий местный орган в течение трех дней.

Кроме того, уточнены сроки рассмотрения документов местными органами. Установлено, что решение о назначении компенсации должно быть принято в течение пяти дней.

Документом также закреплена обязанность в письменном виде уведомлять заявителя об отказе в случае представления неполного пакета документов с указанием оснований такого решения.

Отдельно правительство уточнило перечень информации, подаваемой вместе с водительским удостоверением, и предусмотрело возможность выплаты денежной компенсации на основании финансовых обязательств лица с инвалидностью перед субъектом хозяйствования.

