  1. В Украине

Правительство упростило получение компенсации за переоборудование авто для лиц с инвалидностью в результате войны

19:31, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабинет Министров внес изменения в порядок реализации экспериментального проекта по выплате денежной компенсации за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью в результате войны.
Правительство упростило получение компенсации за переоборудование авто для лиц с инвалидностью в результате войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по назначению и выплате денежной компенсации за переоборудование транспортных средств для управления лицами с инвалидностью в результате войны. В частности, правительство уточнило перечень документов и информации, подаваемых для получения компенсации, а также сроки рассмотрения заявлений.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Теперь вместе с заявлением необходимо подавать дополнительную информацию, в частности, сведения о сумме расходов на переоборудование транспортного средства и реквизиты банковского счета заявителя.

Также урегулирован порядок действий в случаях, когда фактическое место жительства лица отличается от зарегистрированного. В таком случае заявление должно быть переслано в соответствующий местный орган в течение трех дней.

Кроме того, уточнены сроки рассмотрения документов местными органами. Установлено, что решение о назначении компенсации должно быть принято в течение пяти дней.

Документом также закреплена обязанность в письменном виде уведомлять заявителя об отказе в случае представления неполного пакета документов с указанием оснований такого решения.

Отдельно правительство уточнило перечень информации, подаваемой вместе с водительским удостоверением, и предусмотрело возможность выплаты денежной компенсации на основании финансовых обязательств лица с инвалидностью перед субъектом хозяйствования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ветераны Кабинет Министров Украины война компенсация авто

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]