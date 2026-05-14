  1. В Україні

Кабмін схвалив крок до нового етапу цифровізації держуправління

19:38, 14 травня 2026
Уряд схвалив проєкт звернення щодо приєднання України до міжнародних рекомендацій у сфері цифрового урядування, що має сприяти модернізації держуправління та розвитку цифрових технологій у публічному секторі.
Кабінет Міністрів схвалив проєкт листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) із запитом щодо приєднання України до Рекомендації Ради ОЕСР стосовно стратегій цифрового урядування.

Йдеться про правовий інструмент ОЕСР, який передбачає перехід від моделі електронного уряду до цифрового урядування. Його метою є модернізація публічного сектору, створення суспільної цінності та зміцнення довіри громадян через інклюзивне використання цифрових технологій і даних.

Уряд зазначає, що приєднання до Рекомендації дозволить Україні поглибити співробітництво з Комітетом з питань державного управління ОЕСР, а також наблизить державу до отримання статусу асоційованого члена цього робочого органу.

Кабінет Міністрів України

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

