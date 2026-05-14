Кабмін схвалив крок до нового етапу цифровізації держуправління

Уряд схвалив проєкт звернення щодо приєднання України до міжнародних рекомендацій у сфері цифрового урядування, що має сприяти модернізації держуправління та розвитку цифрових технологій у публічному секторі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив проєкт листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) із запитом щодо приєднання України до Рекомендації Ради ОЕСР стосовно стратегій цифрового урядування.

Йдеться про правовий інструмент ОЕСР, який передбачає перехід від моделі електронного уряду до цифрового урядування. Його метою є модернізація публічного сектору, створення суспільної цінності та зміцнення довіри громадян через інклюзивне використання цифрових технологій і даних.

Уряд зазначає, що приєднання до Рекомендації дозволить Україні поглибити співробітництво з Комітетом з питань державного управління ОЕСР, а також наблизить державу до отримання статусу асоційованого члена цього робочого органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.