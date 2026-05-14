  1. В Украине

Кабмин одобрил шаг к новому этапу цифровизации госуправления

19:38, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство одобрило проект обращения о присоединении Украины к международным рекомендациям в сфере цифрового управления, что должно способствовать модернизации госуправления и развитию цифровых технологий в публичном секторе.
Кабмин одобрил шаг к новому этапу цифровизации госуправления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил проект письма Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с запросом о присоединении Украины к Рекомендации Совета ОЭСР относительно стратегий цифрового управления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о правовом инструменте ОЭСР, предусматривающем переход от модели электронного правительства к цифровому управлению. Его целью является модернизация публичного сектора, создание общественной ценности и укрепление доверия граждан посредством инклюзивного использования цифровых технологий и данных.

Правительство отмечает, что присоединение к Рекомендации позволит Украине углубить сотрудничество с Комитетом по вопросам государственного управления ОЭСР, а также приблизит государство к получению статуса ассоциированного члена этого рабочего органа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]