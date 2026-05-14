Кабмин одобрил шаг к новому этапу цифровизации госуправления
Кабинет Министров одобрил проект письма Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с запросом о присоединении Украины к Рекомендации Совета ОЭСР относительно стратегий цифрового управления.
Речь идет о правовом инструменте ОЭСР, предусматривающем переход от модели электронного правительства к цифровому управлению. Его целью является модернизация публичного сектора, создание общественной ценности и укрепление доверия граждан посредством инклюзивного использования цифровых технологий и данных.
Правительство отмечает, что присоединение к Рекомендации позволит Украине углубить сотрудничество с Комитетом по вопросам государственного управления ОЭСР, а также приблизит государство к получению статуса ассоциированного члена этого рабочего органа.
