  1. В Україні

«Бойові» військових хочуть звільнити від аліментів: що пропонують

19:45, 14 травня 2026
В Україні зареєстрували петицію про скасування відрахування аліментів із «бойових» виплат військових.
В Україні зареєстрували петицію №41/009852-26еп із закликом скасувати відрахування аліментів із додаткових виплат військовослужбовцям, які нараховуються за службу в умовах воєнного стану та безпосередню участь у бойових діях.

Автор петиції просить скасувати дію постанови Кабміну №1263 від 11 листопада 2022 року, якою передбачено, що такі виплати входять до переліку доходів, із яких стягуються аліменти.

У тексті петиції зазначається, що військовослужбовці отримують ці кошти як компенсацію за ризик для життя, службу в складних умовах та забезпечення власних потреб під час виконання бойових завдань. Також автор наголошує, що значна частина витрат на амуніцію, техніку, транспорт та потреби підрозділів покладається саме на військових.

Крім того, у петиції вказано, що діти військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, користуються низкою соціальних пільг, а обов’язок щодо утримання дитини мають нести обидва батьки.

