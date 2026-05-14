«Боевые» военных хотят освободить от алиментов: что предлагают

19:45, 14 мая 2026
В Украине зарегистрировали петицию об отмене отчисления алиментов по «боевым» выплатам военных.
В Украине зарегистрировали петицию №41/009852-26эп с призывом отменить отчисления алиментов по дополнительным выплатам военнослужащим, которые начисляются за службу в условиях военного положения и непосредственное участие в боевых действиях.

Автор петиции просит отменить действие постановления Кабмина №1263 от 11 ноября 2022 года, которым предусмотрено, что такие выплаты входят в перечень доходов, с которых взимаются алименты.

В тексте петиции отмечается, что военнослужащие получают эти средства в качестве компенсации за риск жизни, службу в сложных условиях и обеспечение собственных нужд во время выполнения боевых задач. Также автор отмечает, что значительная часть расходов на амуницию, технику, транспорт и потребности подразделений возлагается именно на военных.

Кроме того, в петиции указано, что дети военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, пользуются рядом социальных льгот, а обязанность по содержанию ребенка должны нести оба родителя.

