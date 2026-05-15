  1. В Україні

Віктор Ляшко: Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів

13:39, 15 травня 2026
Віктор Ляшко повідомив про ситуацію з хантавірусом в Україні.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів, водночас переважає лихоманка з нирковим синдромом. Про це він сказав під час години запитань у Верховній Раді.

«Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Правда, в нас переважний варіант хантавірусної інфекції - це лихоманка з нирковим синдромом, а те, що ми бачимо сьогодні в ЗМІ, - це з легеневим синдромом», - сказав Ляшко.

За його словами, міністерство має всі дані в рамках міжнародних медико-санітарних правил про українців, які були членами екіпажу круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу.

Додамо, українцям назвали симптоми хантавірусу та пояснили, як захиститися від нього.

Що таке хантавірус?

Хантавіруси — це група вірусів, які можуть викликати важкі захворювання у людей. Найчастіше зараження відбувається через контакт із виділеннями інфікованих мишей або щурів.

Як можна заразитися?

- вдихання пилу, забрудненого сечею чи послідом гризунів;

- контакт із зараженими поверхнями;

- рідше — через укуси гризунів.

Від людини до людини більшість видів хантавірусу не передаються.

Основні симптоми:

- висока температура;

- сильна слабкість;

- біль у м’язах;

- головний біль;

- нудота;

- у важких випадках — проблеми з диханням або нирками.

Симптоми можуть нагадувати грип чи ГРВІ, тому важливо звертати увагу на можливий контакт із гризунами.

 Як захиститися?

- не торкайтеся диких гризунів;

- регулярно прибирайте приміщення;

- під час прибирання сараїв, підвалів чи дач використовуйте рукавички та маску;

- не підмітайте сухий послід — краще змочити дезінфекційним засобом;

- зберігайте їжу у закритих контейнерах.

Раніше ми писали, що вчені попереджають про можливе зростання кількості спалахів хантавірусу. Причиною називають кліматичні зміни, які розширюють ареал проживання гризунів і підвищують ризик передачі інфекції людині.

МОЗ Віктор Ляшко хантавірус

