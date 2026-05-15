Віктор Ляшко: Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів, водночас переважає лихоманка з нирковим синдромом. Про це він сказав під час години запитань у Верховній Раді.
«Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Правда, в нас переважний варіант хантавірусної інфекції - це лихоманка з нирковим синдромом, а те, що ми бачимо сьогодні в ЗМІ, - це з легеневим синдромом», - сказав Ляшко.
За його словами, міністерство має всі дані в рамках міжнародних медико-санітарних правил про українців, які були членами екіпажу круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу.
Додамо, українцям назвали симптоми хантавірусу та пояснили, як захиститися від нього.
Що таке хантавірус?
Хантавіруси — це група вірусів, які можуть викликати важкі захворювання у людей. Найчастіше зараження відбувається через контакт із виділеннями інфікованих мишей або щурів.
Як можна заразитися?
- вдихання пилу, забрудненого сечею чи послідом гризунів;
- контакт із зараженими поверхнями;
- рідше — через укуси гризунів.
Від людини до людини більшість видів хантавірусу не передаються.
Основні симптоми:
- висока температура;
- сильна слабкість;
- біль у м’язах;
- головний біль;
- нудота;
- у важких випадках — проблеми з диханням або нирками.
Симптоми можуть нагадувати грип чи ГРВІ, тому важливо звертати увагу на можливий контакт із гризунами.
Як захиститися?
- не торкайтеся диких гризунів;
- регулярно прибирайте приміщення;
- під час прибирання сараїв, підвалів чи дач використовуйте рукавички та маску;
- не підмітайте сухий послід — краще змочити дезінфекційним засобом;
- зберігайте їжу у закритих контейнерах.
Раніше ми писали, що вчені попереджають про можливе зростання кількості спалахів хантавірусу. Причиною називають кліматичні зміни, які розширюють ареал проживання гризунів і підвищують ризик передачі інфекції людині.
