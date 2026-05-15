Виктор Ляшко: Украина является природным очагом циркуляции хантавирусов
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина является природным очагом циркуляции хантавирусов, при этом преобладает лихорадка с почечным синдромом. Об этом он сказал во время часа вопросов в Верховной Раде.
«Украина является природным очагом циркуляции хантавирусов. Правда, у нас преобладающий вариант хантавирусной инфекции — это лихорадка с почечным синдромом, а то, что мы видим сегодня в СМИ, — это с легочным синдромом», — сказал Ляшко.
По его словам, министерство располагает всеми данными в рамках международных медико-санитарных правил об украинцах, которые были членами экипажа круизного лайнера, где произошла вспышка хантавируса.
Добавим, украинцам назвали симптомы хантавируса и объяснили, как защититься от него.
Что такое хантавирус?
Хантавирусы — это группа вирусов, которые могут вызывать тяжелые заболевания у людей. Чаще всего заражение происходит через контакт с выделениями инфицированных мышей или крыс.
Как можно заразиться?
вдыхание пыли, загрязненной мочой или пометом грызунов;
контакт с зараженными поверхностями;
реже — через укусы грызунов.
От человека к человеку большинство видов хантавируса не передаются.
Основные симптомы:
высокая температура;
сильная слабость;
боль в мышцах;
головная боль;
тошнота;
в тяжелых случаях — проблемы с дыханием или почками.
Симптомы могут напоминать грипп или ОРВИ, поэтому важно обращать внимание на возможный контакт с грызунами.
Как защититься?
не трогайте диких грызунов;
регулярно убирайте помещения;
во время уборки сараев, подвалов или дач используйте перчатки и маску;
не подметайте сухой помет — лучше смочить его дезинфицирующим средством;
храните еду в закрытых контейнерах.
Ранее сообщалось, что ученые предупреждают о возможном росте числа вспышек хантавируса. Причиной называют климатические изменения, которые расширяют ареал обитания грызунов и повышают риск передачи инфекции человеку.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.