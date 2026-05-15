Виктор Ляшко: Украина является природным очагом циркуляции хантавирусов

Виктор Ляшко сообщил о ситуации с хантавирусом в Украине.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина является природным очагом циркуляции хантавирусов, при этом преобладает лихорадка с почечным синдромом. Об этом он сказал во время часа вопросов в Верховной Раде.

«Украина является природным очагом циркуляции хантавирусов. Правда, у нас преобладающий вариант хантавирусной инфекции — это лихорадка с почечным синдромом, а то, что мы видим сегодня в СМИ, — это с легочным синдромом», — сказал Ляшко.

По его словам, министерство располагает всеми данными в рамках международных медико-санитарных правил об украинцах, которые были членами экипажа круизного лайнера, где произошла вспышка хантавируса.

Что такое хантавирус?

Хантавирусы — это группа вирусов, которые могут вызывать тяжелые заболевания у людей. Чаще всего заражение происходит через контакт с выделениями инфицированных мышей или крыс.

Как можно заразиться?

вдыхание пыли, загрязненной мочой или пометом грызунов;

контакт с зараженными поверхностями;

реже — через укусы грызунов.

От человека к человеку большинство видов хантавируса не передаются.

Основные симптомы:

высокая температура;

сильная слабость;

боль в мышцах;

головная боль;

тошнота;

в тяжелых случаях — проблемы с дыханием или почками.

Симптомы могут напоминать грипп или ОРВИ, поэтому важно обращать внимание на возможный контакт с грызунами.

Как защититься?

не трогайте диких грызунов;

регулярно убирайте помещения;

во время уборки сараев, подвалов или дач используйте перчатки и маску;

не подметайте сухой помет — лучше смочить его дезинфицирующим средством;

храните еду в закрытых контейнерах.

Ранее сообщалось, что ученые предупреждают о возможном росте числа вспышек хантавируса. Причиной называют климатические изменения, которые расширяют ареал обитания грызунов и повышают риск передачи инфекции человеку.

