Уряд підготував зміни до Держбюджету щодо нових виплат військовослужбовцям

Кабмін планує спрямувати 1,56 трлн грн на оборону і безпеку.

Кабінет Міністрів України підготував зміни до Держбюджету на 2026 рік, які передбачають посилення сектору безпеки і оборони. Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд подав до парламенту важливий законопроєкт, що переглядає фінансовий план держави на поточний рік. Ключовий акцент — залучення 90 млрд євро від ЄС та створення цільових фондів для Міноборони.

Законопроєкт № 15224 є відповіддю на Регламент ЄС 2026/467 про запровадження посиленої співпраці щодо реалізації Позики на підтримку України (ППУ) на 2026 та 2027 роки. Це не просто коригування цифр, а створення нової моделі управління бюджетними фінансами.

Документ зосереджений на трьох напрямках: залучення міжнародної допомоги, консолідацію внутрішніх ресурсів та стимулювання технологічного спротиву. Загальний обсяг додаткових видатків на безпеку і оборону за цим проєктом становить понад 1,56 трильйона гривень.

Фінансування за рахунок підтримки ЄС

Збільшення видатків стало можливим після погодження кредитної програми Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

У 2026 році Україна очікує отримати 45 млрд євро допомоги. Із цієї суми 31,8 млрд євро передбачено на оборону і безпеку, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту державного бюджету. Перший транш очікується вже в червні.

Загалом доходи держбюджету планують збільшити більш ніж на 2,2 трлн гривень. Основними джерелами називають міжнародну фінансову підтримку та додаткові надходження в межах виконання Плану України.

Напрями використання додаткових коштів

Додаткові 1,56 трлн гривень для сектору безпеки і оборони планують розподілити так:

грошове забезпечення військовослужбовців — 174,3 млрд гривень;

розвиток озброєння та військової техніки — 1,37 трлн гривень;

резерв для сектору безпеки і оборони — 14,6 млрд гривень.

Окремо передбачено додаткове фінансування для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та нарощування виробництва озброєння.

