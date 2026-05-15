  1. В Україні
  2. / Законодавство

Уряд підготував зміни до Держбюджету щодо нових виплат військовослужбовцям

20:23, 15 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін планує спрямувати 1,56 трлн грн на оборону і безпеку.
Уряд підготував зміни до Держбюджету щодо нових виплат військовослужбовцям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України підготував зміни до Держбюджету на 2026 рік, які передбачають посилення сектору безпеки і оборони. Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд подав до парламенту важливий законопроєкт, що переглядає фінансовий план держави на поточний рік. Ключовий акцент — залучення 90 млрд євро від ЄС та створення цільових фондів для Міноборони.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт № 15224 є відповіддю на Регламент ЄС 2026/467 про запровадження посиленої співпраці щодо реалізації Позики на підтримку України (ППУ) на 2026 та 2027 роки. Це не просто коригування цифр, а створення нової моделі управління бюджетними фінансами.

Документ зосереджений на трьох напрямках: залучення міжнародної допомоги, консолідацію внутрішніх ресурсів та стимулювання технологічного спротиву. Загальний обсяг додаткових видатків на безпеку і оборону за цим проєктом становить понад 1,56 трильйона гривень.

Фінансування за рахунок підтримки ЄС

Збільшення видатків стало можливим після погодження кредитної програми Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

У 2026 році Україна очікує отримати 45 млрд євро допомоги. Із цієї суми 31,8 млрд євро передбачено на оборону і безпеку, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту державного бюджету. Перший транш очікується вже в червні.

Загалом доходи держбюджету планують збільшити більш ніж на 2,2 трлн гривень. Основними джерелами називають міжнародну фінансову підтримку та додаткові надходження в межах виконання Плану України.

Напрями використання додаткових коштів

Додаткові 1,56 трлн гривень для сектору безпеки і оборони планують розподілити так:

  • грошове забезпечення військовослужбовців — 174,3 млрд гривень;
  • розвиток озброєння та військової техніки — 1,37 трлн гривень;
  • резерв для сектору безпеки і оборони — 14,6 млрд гривень.

Окремо передбачено додаткове фінансування для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та нарощування виробництва озброєння.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші уряд військові держбюджет військовослужбовці виплати військовим

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Фактичного проживання батька з дитиною більше не достатньо: позиція Верховного Суду щодо відстрочки

Статус батька, який самостійно виховує дитину, потребує повного припинення батьківської правосуб'єктності матері, а не просто довідок зі школи чи лікарні.

На межі можливостей: аналіз навантаження на суди України у 2026 році

Понад 800 тисяч справ у загальних судах і критичний дефіцит кадрів в апеляціях — такі реалії української Феміди на початку 2026 року.

Пленум ВС не дійшов згоди щодо розподілу апеляційних скарг у ВП ВС: розгляд висновку відкладено

Через дискусію про спеціалізацію розгляд висновку відкладено.

ВС пояснив, чому наявність аліментів на іншу дитину не зменшує автоматично розмір нових аліментів

ВС підтвердив, що аліменти можуть стягуватися у розмірі 1/4 доходу на кожну дитину окремо, а обов’язок їх сплати виникає з дня подання позову, навіть якщо батьківство ще не було встановлено судом.

Новий Цивільний кодекс обіцяє надра народу, але контроль за ними передає державі

Чи є український народ реальним власником надр, чи лише формальним суб’єктом права.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]