Правительство подготовило поправки в Госбюджет, касающиеся новых выплат военнослужащим

20:23, 15 мая 2026
Кабмин планирует направить 1,56 трлн грн на оборону и безопасность.
Кабинет Министров Украины подготовил поправки в Госбюджет на 2026 год, которые предусматривают укрепление сектора безопасности и обороны. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство подало в парламент важный законопроект, пересматривающий финансовый план государства на текущий год. Ключевой акцент — привлечение 90 млрд евро от ЕС и создание целевых фондов для Минобороны.

Законопроект № 15224 является ответом на Регламент ЕС 2026/467 о введении усиленного сотрудничества по реализации Займа в поддержку Украины (ППУ) на 2026 и 2027 годы. Это не просто корректировка цифр, а создание новой модели управления бюджетными финансами.

Документ сосредоточен на трех направлениях: привлечение международной помощи, консолидация внутренних ресурсов и стимулирование технологического сопротивления. Общий объем дополнительных расходов на безопасность и оборону по этому проекту составляет более 1,56 триллиона гривен.

Финансирование за счет поддержки ЕС

Увеличение расходов стало возможным после согласования кредитной программы Европейского Союза объемом 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

В 2026 году Украина рассчитывает получить 45 млрд евро помощи. Из этой суммы 31,8 млрд евро предусмотрено на оборону и безопасность, еще 13,2 млрд евро — на покрытие дефицита государственного бюджета. Первый транш ожидается уже в июне.

В целом доходы госбюджета планируется увеличить более чем на 2,2 трлн гривен. В качестве основных источников называют международную финансовую поддержку и дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины.

Направления использования дополнительных средств

Дополнительные 1,56 трлн гривен для сектора безопасности и обороны планируется распределить следующим образом:

  • денежное обеспечение военнослужащих — 174,3 млрд гривен;
  • развитие вооружения и военной техники — 1,37 трлн гривен;
  • резерв для сектора безопасности и обороны — 14,6 млрд гривен.

Отдельно предусмотрено дополнительное финансирование для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, модернизации техники и наращивания производства вооружения.

