Чи мобілізуватимуть українців віком 18-25 років: Кирило Буданов дав відповідь

08:48, 17 травня 2026
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що влада наразі не розглядає мобілізацію українців віком 18-25 років, оскільки це може поставити під загрозу майбутнє країни та цілого покоління.
В Україні наразі не розглядають можливість мобілізації громадян віком від 18 до 25 років, адже це може негативно позначитися на майбутньому держави та молодого покоління. Про це в інтерв’ю The Times заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Під час розмови журналіст порушив тему так званої «бусифікації». У відповідь посадовець визнав, що окремі ситуації можуть виглядати суперечливо, однак наголосив: країна потребує людського ресурсу для продовження оборони.

«Набір добровольців неможливий, щоб покрити необхідну для армії кількість. В принципі, для такої кількості людей, після 12,5 років війни, нема за що добровольцем займатися. Це міжнародна, внутрішня війна.Тобто, всі залучені до захисту суверенітету та незалежності України», — сказав Буданов.

Водночас глава ОП зазначив, що випадки жорстких методів мобілізації влада намагається мінімізувати.

Також Буданов прокоментував дискусії щодо можливого призову молоді 18–25 років. За його словами, масова мобілізація цієї вікової категорії може мати серйозні наслідки для майбутнього країни.

"Якщо ми просто заберемо всю молодь 18-25 років за механізмом мобілізації, ми знищимо саме майбутнє нашої держави, цілого покоління", - підсумував Буданов.

