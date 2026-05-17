  В Украине

Будут ли мобилизовать украинцев в возрасте 18-25 лет: Кирилл Буданов дал ответ

08:48, 17 мая 2026
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что власти пока не рассматривают мобилизацию украинцев в возрасте 18-25 лет, поскольку это может поставить под угрозу будущее страны и целого поколения.
В Украине на данный момент не рассматривают возможность мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет, поскольку это может негативно сказаться на будущем государства и молодого поколения. Об этом в интервью The Times заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Во время беседы журналист поднял тему так называемой «бусификации». В ответ чиновник признал, что отдельные ситуации могут выглядеть неоднозначно, однако подчеркнул: стране необходим человеческий ресурс для продолжения обороны.

«Набор добровольцев невозможен, чтобы покрыть необходимое для армии количество. По сути, после 12,5 лет войны для такого числа людей уже сложно рассчитывать исключительно на добровольный принцип. Это международная и внутренняя война. То есть все вовлечены в защиту суверенитета и независимости Украины», — заявил Буданов.

В то же время глава ОП отметил, что власти пытаются минимизировать случаи жестких методов мобилизации.

Также Буданов прокомментировал дискуссии о возможном призыве молодежи 18–25 лет. По его словам, массовая мобилизация этой возрастной категории может иметь серьезные последствия для будущего страны.

«Если мы просто заберем всю молодежь 18–25 лет через механизм мобилизации, то уничтожим будущее нашего государства и целого поколения», — подытожил Буданов.

Кирилл Буданов мобилизация

