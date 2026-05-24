У Києві після удару РФ люди опинилися заблокованими в школі — вхід до укриття засипало

Росія завдала удару поблизу навчального закладу у столиці, де в укритті на той момент перебували люди.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 24 травня в одному зі шкільних укриттів Шевченківського району люди опинилися заблокованими після влучання поблизу навчального закладу. За попередньою інформацією, вхід до сховища засипало уламками.

Про інцидент повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, на момент удару в укритті перебували люди. На місце одразу направили рятувальників та екстрені служби. Інформація про кількість людей у сховищі та їхній стан уточнюється.

Пізніше стало відомо ще про одне влучання у школу в Шевченківському районі. Внаслідок атаки на другому поверсі будівлі виникла пожежа.

У ДСНС повідомили, що рятувальники працюють на місцях ударів, ліквідовують наслідки обстрілів та перевіряють інформацію про можливих постраждалих.

У ніч проти 24 травня Росія здійснила масований комбінований удар по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. У столиці зафіксували десятки пожеж і пошкодження цивільної інфраструктури у кількох районах міста.

За даними міської влади, унаслідок атаки в Києві постраждали щонайменше 20 людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.