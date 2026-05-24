Помилка в документах може позбавити спадщини: як змінити актовий запис у ДРАЦС

Через помилки у прізвищі чи імені нотаріус може відмовити у оформленні спадщини.

Актові записи цивільного стану мають важливе юридичне значення, адже підтверджують ключові факти життя людини — народження, шлюб, зміну імені чи смерть. Якщо в таких записах є помилки, неточності або дані потребують оновлення, закон дозволяє офіційно внести зміни.

У Мін’юсті нагадують: найчастіше з такою проблемою громадяни стикаються під час оформлення спадщини. Навіть одна неправильна літера у прізвищі, імені чи по батькові у свідоцтві про народження або шлюб може стати підставою для відмови нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину. Причина — неможливість підтвердити родинний зв’язок із померлим.

У таких випадках виправлення помилок у документах ДРАЦС може бути способом реалізувати спадкові права без звернення до суду.

Для внесення змін потрібно звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану та подати пакет документів. Зокрема, заяву встановленої форми, свідоцтва, у яких виявлено помилки або неточності, а також інші документи, що підтверджують підстави для внесення змін.

Подати заяву може особа, щодо якої складено актовий запис, один із батьків малолітньої чи неповнолітньої дитини, опікун або піклувальник, спадкоємець померлого, а також представник органу опіки та піклування в інтересах уповноваженої особи.

З урахуванням воєнного стану та принципу екстериторіальності звернутися можна до будь-якого відділу ДРАЦС — незалежно від місця проживання чи реєстрації заявника.

Документи розглядають протягом трьох місяців із дня подання заяви. За наявності обґрунтованих причин цей строк можуть продовжити, але не більш як на три місяці.

Після перевірки матеріалів відділ ДРАЦС ухвалює мотивований висновок: про внесення змін до одного або кількох актових записів або про відмову.

У разі відмови заявнику мають надати письмове пояснення причин такого рішення та роз’яснити право на його оскарження в суді.

