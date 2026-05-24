Купівля авто «з рук» може обернутися проблемами: що варто перевірити перед угодою

Перед оформленням угоди покупцям радять пройти експертну перевірку транспортного засобу, особливо якщо авто купують «з рук».

Фото: SUD.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед купівлею вживаного автомобіля українцям радять не обмежуватися лише перевіркою документів і зовнішнього стану машини. Фахівці наголошують: експертне дослідження транспортного засобу допомагає виявити можливі ознаки підробки, втручання в номерні агрегати та інші ризики, які можуть створити проблеми під час реєстрації або подальшої експлуатації авто.

У Головному сервісному центрі та Експертній службі МВС пояснюють, що така перевірка є обов’язковою для вживаних транспортних засобів, ввезених з-за кордону. Водночас пройти її рекомендують і покупцям автомобілів на внутрішньому ринку, особливо якщо йдеться про придбання авто «з рук».

Коли проводять експертне дослідження

Експертне дослідження проводять за ініціативою покупця, перед укладенням договору купівлі-продажу, у разі сумнівів щодо самого транспортного засобу або його документів, а також при купівлі вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону.

У сервісних центрах зазначають: навіть якщо автомобіль має належний зовнішній вигляд і повний пакет документів, додаткова перевірка допоможе уникнути неприємних ситуацій у майбутньому.

Що перевіряють фахівці

Під час експертного дослідження спеціалісти перевіряють VIN-код та інші ідентифікаційні номери транспортного засобу — кузова, рами, шасі й двигуна. Також досліджують реєстраційні документи та встановлюють, чи були внесені зміни до номерних позначень або документів.

Особливу увагу приділяють виявленню можливих ознак підробки, втручання в номерні агрегати та інших невідповідностей.

Який документ отримує власник

За результатами перевірки оформлюють висновок експертного дослідження. У ньому зазначають результати перевірки ідентифікаційних номерів транспортного засобу та реєстраційних документів, а також інформацію про наявність або відсутність змін до них.

Чому це важливо

Експертне дослідження допомагає мінімізувати ризик шахрайства, підтвердити законність транспортного засобу та уникнути проблем під час реєстрації авто. Крім того, висновок експертного дослідження може бути використаний як доказ у спірних ситуаціях.

Послугу надають установи Експертної служби МВС, розташовані при територіальних сервісних центрах МВС, де здійснюють реєстрацію транспортних засобів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.