  1. В Україні
  2. / Авто

Купівля авто «з рук» може обернутися проблемами: що варто перевірити перед угодою

15:25, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перед оформленням угоди покупцям радять пройти експертну перевірку транспортного засобу, особливо якщо авто купують «з рук».
Купівля авто «з рук» може обернутися проблемами: що варто перевірити перед угодою
Фото: SUD.UA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед купівлею вживаного автомобіля українцям радять не обмежуватися лише перевіркою документів і зовнішнього стану машини. Фахівці наголошують: експертне дослідження транспортного засобу допомагає виявити можливі ознаки підробки, втручання в номерні агрегати та інші ризики, які можуть створити проблеми під час реєстрації або подальшої експлуатації авто.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Головному сервісному центрі та Експертній службі МВС пояснюють, що така перевірка є обов’язковою для вживаних транспортних засобів, ввезених з-за кордону. Водночас пройти її рекомендують і покупцям автомобілів на внутрішньому ринку, особливо якщо йдеться про придбання авто «з рук».

Коли проводять експертне дослідження

Експертне дослідження проводять за ініціативою покупця, перед укладенням договору купівлі-продажу, у разі сумнівів щодо самого транспортного засобу або його документів, а також при купівлі вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону.

У сервісних центрах зазначають: навіть якщо автомобіль має належний зовнішній вигляд і повний пакет документів, додаткова перевірка допоможе уникнути неприємних ситуацій у майбутньому.

Що перевіряють фахівці

Під час експертного дослідження спеціалісти перевіряють VIN-код та інші ідентифікаційні номери транспортного засобу — кузова, рами, шасі й двигуна. Також досліджують реєстраційні документи та встановлюють, чи були внесені зміни до номерних позначень або документів.

Особливу увагу приділяють виявленню можливих ознак підробки, втручання в номерні агрегати та інших невідповідностей.

Який документ отримує власник

За результатами перевірки оформлюють висновок експертного дослідження. У ньому зазначають результати перевірки ідентифікаційних номерів транспортного засобу та реєстраційних документів, а також інформацію про наявність або відсутність змін до них.

Чому це важливо

Експертне дослідження допомагає мінімізувати ризик шахрайства, підтвердити законність транспортного засобу та уникнути проблем під час реєстрації авто. Крім того, висновок експертного дослідження може бути використаний як доказ у спірних ситуаціях.

Послугу надають установи Експертної служби МВС, розташовані при територіальних сервісних центрах МВС, де здійснюють реєстрацію транспортних засобів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

сервісний центр МВС авто автомобіль

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Блоги

Публікації

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]