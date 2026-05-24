Пенсії в Україні пропонують рахувати по-новому: виплати можуть зрости до 70% мінімальної зарплати

Розмір пенсій пропонують рахувати не лише від стажу, а й від мінімальної заробітної плати.

В Україні пропонують змінити підхід до визначення мінімальної пенсії та суттєво збільшити її розмір. Ініціатива передбачає, що мінімальна пенсія має становити не менше 70% мінімальної заробітної плати, а для окремих категорій громадян — до 120% залежно від трудового стажу та умов праці.

На тлі індексації пенсій та зростання соціальних стандартів у 2026 році питання рівня мінімальних виплат знову стало предметом активного обговорення.

Відповідна ініціатива оприлюднена у петиції №41/009950-26еп, яку зареєстрували 22 травня 2026 року.

У тексті петиції зазначається, що нинішній рівень мінімальних пенсій є недостатнім, а мінімальну пенсію пропонують «підв’язати» до мінімальної зарплати із застосуванням коефіцієнта від 70% до 120% — залежно від трудового стажу та категорії працівника.

Автор ініціативи вважає, що чинна система пенсійного забезпечення не відповідає сучасним економічним умовам та потребує перегляду. На його думку, мінімальні пенсійні виплати мають бути безпосередньо пов’язані із рівнем мінімальної зарплати в державі.

Станом на зараз петиція набрала 25 підписів із необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишилося 90 днів.

Якою є мінімальна пенсія у 2026 році

У 2026 році в Україні підвищили пенсійні виплати після ухвалення Державного бюджету та проведення щорічної індексації. Мінімальна пенсія, як і раніше, прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Наразі прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн. Саме такою є мінімальна пенсія у 2026 році.

Водночас прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено на рівні 3 328 грн, а загальний прожитковий мінімум — 3 209 грн.

Крім того, із 1 березня 2026 року в Україні провели щорічну індексацію пенсій. Загальний коефіцієнт індексації становив 1,121, що відповідає приблизно 12,1% зростання розрахункової частини пенсій.

Після перерахунку підвищення виплат для різних категорій пенсіонерів склало від близько 100 грн до приблизно 2 595 грн — залежно від стажу та розміру пенсії.

У середньому пенсії після індексації зросли орієнтовно на 600–650 грн.

Окремо провели перерахунок для працюючих пенсіонерів. Для них виплати переглянули з урахуванням оновленого страхового стажу та заробітку, що також вплинуло на розмір пенсій.

