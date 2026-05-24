  1. В Україні

Не кожна службова поїздка є відрядженням: коли доведеться сплачувати 18% податку

16:01, 24 травня 2026
Якщо робота має роз’їзний характер, компенсацію витрат на проживання і дорогу можуть включити до зарплати.
Працівникам, чия робота має роз’їзний або пересувний характер, роботодавці нерідко компенсують витрати на проїзд і проживання. Однак такі виплати не завжди прирівнюються до відрядження. У певних випадках вони вважаються частиною заробітної плати та підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Порядок регулювання таких виплат залежить насамперед від положень колективного договору. Саме він визначає, чи вважаються службові поїздки працівників відрядженням, чи роботою з роз’їзним характером.

Стаття 13 Кодексу законів про працю передбачає, що колективний договір встановлює взаємні зобов’язання сторін щодо трудових і соціально-економічних відносин, зокрема гарантії, компенсації та пільги.

Основним документом, який регулює службові відрядження працівників бюджетної сфери, є Інструкція про службові відрядження, затверджена наказом Міністерства фінансів №59. Для інших підприємств вона може використовуватися як довідковий документ.

Водночас Інструкція №59 визначає: службові поїздки працівників, робота яких постійно проходить у дорозі або має роз’їзний характер, не вважаються відрядженнями, якщо інше не передбачено законодавством або колективним чи трудовим договором.

Таким чином, підприємство має чітко прописати у колективному договорі, як саме класифікуються поїздки працівників до інших населених пунктів.

Якщо документом встановлено, що така робота має роз’їзний характер і не є відрядженням, працівникам можуть відшкодовувати витрати на проїзд та оренду житла відповідно до постанови Кабміну №490.

Однак Податковий кодекс передбачає, що компенсаційні виплати, пов’язані з трудовими відносинами, входять до складу заробітної плати. Зокрема, відповідно до підпункту 164.2.1 статті 164 ПКУ, до оподатковуваного доходу включаються доходи у вигляді зарплати та інших компенсаційних виплат.

Тому, якщо колективний договір визначає службові поїздки як роботу роз’їзного характеру, компенсація витрат на проїзд і проживання працівників розглядається як складова зарплати та оподатковується ПДФО за ставкою 18%.



