У Києві станція метро «Лукʼянівська» відновила роботу — КМДА

Станція метро «Лукʼянівська» відновила роботу та працює на вхід і вихід для пасажирів у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві станцію метро «Лукʼянівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження вестибюля.

«Водночас вхід/вихід у напрямку ТЦ «Квадрат» тимчасово зачинений», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. У різних районах столиці спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки, школи, торговельні центри та бізнес-центри. Також повідомлялося про загиблих і десятки постраждалих.

