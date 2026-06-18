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На Хмельниччині нетверезий чоловік відкрив стрілянину з автомата біля ТЦК

16:32, 18 червня 2026
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Поліція затримала 31-річного підозрюваного з автоматичною зброєю та набоями.
На Хмельниччині нетверезий чоловік відкрив стрілянину з автомата біля ТЦК
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У селищі Летичів Хмельницької області поліція затримала 31-річного чоловіка, який здійснив постріли з автоматичної зброї поблизу територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в поліції та прокуратурі області.

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За даними слідства, інцидент стався ввечері 17 червня поблизу Хмельницького районного ТЦК та СП у Летичеві.

Попередньо встановлено, що 31-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до установи з автоматичною зброєю, яку раніше задекларував у встановленому законом порядку.

Під час конфлікту з військовослужбовцями він здійснив кілька пострілів у напрямку огорожі адміністративної будівлі, після чого залишив місце події. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час затримання у нього вилучили автомат, два магазини та 55 набоїв.

За процесуального керівництва Летичівської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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прокуратура поліція Хмельницький ТЦК

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