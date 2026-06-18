В Хмельницкой области нетрезвый мужчина открыл стрельбу из автомата возле ТЦК

Полиция задержала 31-летнего подозреваемого с автоматическим оружием и патронами.

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В поселке Летичев Хмельницкой области полиция задержала 31-летнего мужчину, который произвел выстрелы из автоматического оружия вблизи территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 17 июня возле Хмельницкого районного ТЦК и СП в Летичеве.

Предварительно установлено, что 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в учреждение с автоматическим оружием, которое ранее задекларировал в установленном законом порядке.

Во время конфликта с военнослужащими он произвел несколько выстрелов в направлении ограждения административного здания, после чего покинул место происшествия. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители оперативно установили местонахождение мужчины и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время задержания у него изъяли автомат, два магазина и 55 патронов.

Под процессуальным руководством Летичевской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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