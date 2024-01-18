У Стамбулі в результаті будівництва метро пішов під землю будинок: відео

Через загрозу обвалу будинку було проведено евакуацію людей, а через півгодини будівля рухнула.

Джерело фото: CNN Turk

Під час будівництва метро в рйоні Умраніє евакуювали людей з будівлі через можливий ризик її обвалення. Споруда впала незабаром після завершення повної евакуації, – повідомляє CNN Turk.

Губернаторство Стамбула повідомило, що не було жодних загиблих чи постраждалих, оскільки евакуацію будівлі провели заздалегідь.

Бригади негайно вирушили на місце події для проведення рятувальних робіт.

Внаслідок обвалу вулицю було перекрито для руху, і вжито значних заходів безпеки. Інцидент стався близько 11:20, а через півгодини будівля, яка вже мала серйозні тріщини, не витримала тиску і обвалилася.

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