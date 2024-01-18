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  1. В Україні

На Львівщині експосадовця підозрюють у розтраті понад 1 млн грн на закупівлі вугілля

19:27, 18 січня 2024
Підозрюваний провів закупівлю вугілля за ціною, що вдвічі перевищувала ринкову та не відповідало заявлений якості.
На Львівщині експосадовця підозрюють у розтраті понад 1 млн грн на закупівлі вугілля
Фото: Львівська обласна прокуратура
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На Львівщині колишньому директору одного із комунальних підприємств Яворівського району повідомили про підозру у розтраті понад 1 млн грн на закупівлі вугілля.  Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йому інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах.

Як стало відомо, у 2022 році між комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання кам’яного вугілля для опалення закладу на суму понад 2 млн грн.

Однак, підозрюваний, будучи уповноваженою особою, перед укладенням договору не провів цінового дослідження ринкової вартості вугілля. Також він проігнорував той факт, що комерційна пропозиція суб’єкта господарювання перевищувала у 2 рази ринкову вартість, а саме вугілля не відповідало заявленій якості та класифікації.

Внаслідок цього комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 1 млн грн.

Слідчі дії тривають, за клопотанням прокурора накладено арешт на майно підозрюваного.

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