На Львівщині експосадовця підозрюють у розтраті понад 1 млн грн на закупівлі вугілля

На Львівщині колишньому директору одного із комунальних підприємств Яворівського району повідомили про підозру у розтраті понад 1 млн грн на закупівлі вугілля. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Йому інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах.
Як стало відомо, у 2022 році між комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання кам’яного вугілля для опалення закладу на суму понад 2 млн грн.
Однак, підозрюваний, будучи уповноваженою особою, перед укладенням договору не провів цінового дослідження ринкової вартості вугілля. Також він проігнорував той факт, що комерційна пропозиція суб’єкта господарювання перевищувала у 2 рази ринкову вартість, а саме вугілля не відповідало заявленій якості та класифікації.
Внаслідок цього комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 1 млн грн.
Слідчі дії тривають, за клопотанням прокурора накладено арешт на майно підозрюваного.
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