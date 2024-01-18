Во Львовской области экс-чиновника подозревают в растрате более 1 млн грн на закупке угля

Подозреваемый провел закупку угля по цене, которая вдвое превышала рыночную и не соответствовала заявленному качеству.

Во Львовской области бывшему директору одного из коммунальных предприятий Яворивского района сообщили о подозрении в растрате более 1 млн грн на закупки угля. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ему инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах.

Как стало известно, в 2022 году между коммунальным предприятием и обществом был заключен договор о поставках угля для отопления заведения на сумму более 2 млн грн.

Однако подозреваемый, являясь уполномоченным лицом, перед заключением договора не провел ценовое исследование рыночной стоимости угля. Также он проигнорировал тот факт, что коммерческое предложение предприятия превышало в 2 раза рыночную стоимость, а именно уголь не соответствовал заявленному качеству и классификации.

В результате коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму более 1 млн грн.

Следственные действия продолжаются, по ходатайству прокурора наложен арест на имущество подозреваемого.

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