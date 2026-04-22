Обвинувачений у вбивстві Фаріон Зінченко під час судового засідання хотів повіситися на футболці

15:42, 22 квітня 2026
В’ячеслав Зінченко заявив про спробу вчинити самогубство та оголосив голодування.
У середу, 22 квітня, під час судового засідання у Львові обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив про спробу вчинити самогубство та оголосив голодування.

За словами Зінченка, він намагався накласти на себе руки, використовуючи футболку. Також він заявив, що з 17 квітня не вживає ані їжі, ані води. Він стверджує, що через це щодня втрачає близько одного кілограма ваги та відчуває погіршення самопочуття.

У межах засідання суд розглядає низку клопотань сторони захисту, зокрема щодо стану здоров’я підсудного та можливого перенесення слухання.

Львів

