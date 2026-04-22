Обвиняемый в убийстве Фарион Зинченко во время судебного заседания хотел повеситься на футболке

15:42, 22 апреля 2026
Вячеслав Зинченко заявил о попытке совершить самоубийство и объявил голодовку.
Фото: Суспільне
В среду, 22 апреля, во время судебного заседания во Львове обвиняемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил о попытке совершить самоубийство и объявил голодовку.

По словам Зинченко, он пытался покончить с собой, используя футболку. Также он заявил, что с 17 апреля не употребляет ни пищи, ни воды. Он утверждает, что из-за этого ежедневно теряет около одного килограмма веса и ощущает ухудшение самочувствия.

В рамках заседания суд рассматривает ряд ходатайств стороны защиты, в частности относительно состояния здоровья подсудимого и возможного переноса слушания.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд встал на сторону работника лесхоза, которого уволили во время службы в ТрО

Суд подтвердил, что работника лесхоза уволили без законных оснований в период его службы в территориальной обороне.

ВСП не смог рассмотреть вопрос судьи Салая, который санкционировал незаконные НСРД

Причина — отсутствие кворума.

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

