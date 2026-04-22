Обвиняемый в убийстве Фарион Зинченко во время судебного заседания хотел повеситься на футболке

Вячеслав Зинченко заявил о попытке совершить самоубийство и объявил голодовку.

Фото: Суспільне

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 22 апреля, во время судебного заседания во Львове обвиняемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил о попытке совершить самоубийство и объявил голодовку.

По словам Зинченко, он пытался покончить с собой, используя футболку. Также он заявил, что с 17 апреля не употребляет ни пищи, ни воды. Он утверждает, что из-за этого ежедневно теряет около одного килограмма веса и ощущает ухудшение самочувствия.

В рамках заседания суд рассматривает ряд ходатайств стороны защиты, в частности относительно состояния здоровья подсудимого и возможного переноса слушания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.