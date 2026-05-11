Перших двохсот поліцейських уже відправили на полігон для навчання — МВС

Поліцейські вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості.

Фото: mvs.gov.ua

Перші двісті патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після квітневого теракту в Києві.

Мета – навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу: від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах.

«Поліцейський не повинен боятися, коли щось десь вибухає або свистить куля. Тому що працівник поліції – він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей», - наголошував Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів 1 та 2 корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід.

«Навчання стануть обов’язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах», - додали у МВС.

