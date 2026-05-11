Перших двохсот поліцейських уже відправили на полігон для навчання — МВС

16:05, 11 травня 2026
Перші двісті патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після квітневого теракту в Києві.

Мета – навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу: від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах.

«Поліцейський не повинен боятися, коли щось десь вибухає або свистить куля. Тому що працівник поліції – він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей», - наголошував Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Поліцейські уже вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості.

Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів 1 та 2 корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід.

«Навчання стануть обов’язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах», - додали у МВС.

